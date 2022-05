Una partita tra ragazzini è finita in rissa per colpa dei genitori

AGI - Incontro di calcio per giovanissimi del primo maggio a Procida con 'intemperanze' dei tifosi. A fronteggiarsi in categoria under 14 la Academy Procida e la Barone Calcio. Una giornata all'insegna del gioco e della famiglia rovinata da rivalità accese tra tifoserie. Prima le battute ironiche, poi si passa ai fatti. Tre persone simpatizzanti della squadra ospite aggrediscono un loro 'rivale' che era sugli spalti. Intervengono i carabinieri che li denunciano: hanno tra i 37 e i 38 anni e risponderanno di lesioni personali in concorso. La vittima è stata medicata e ne avrà per 3 giorni.



