Crisi respiratoria, muore bambino di 6 anni positivo al Covid

AGI - Un bambino di sei anni di Codevigo (Padova) è morto a seguito di una crisi respiratoria alle prime luci dell'alba di oggi nel tragitto verso l'ospedale di Padova. Il cuore del bimbo, positivo al Covid, al suo arrivo in ospedale aveva già smesso di battere. Positivi al Covid anche tutti i componenti della sua famiglia. Sul corpo del bimbo sarà ora effettuata una autopsia per accertare le ragioni del decesso. Non sembra soffrisse di patologie particolari.