Una 72enne marcerà da Venezia a Pechino per la pace

AGI - Alle 12.57 di oggi Vienna Cammarota, 72 anni, ambasciatrice dell'Associazione Culturale italiana, Archeoclub D'Italia, e' partita dall'Isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia. Destinazione Pechino. La donna, già nota per le sue imprese, percorrerà a piedi 22.000 km attraversando 15 Paesi. "Il mio e' un cammino di pace ma anche per rimettere al centro la storia - ha spiegato alla partenza -. Questo cammino era già stato programmato nel 2000 ma nel tempo e' diventato il cammino della pace. All'inizio era mosso solo dalla voglia di scoprire, di conoscere, dalla curiosità di abbracciare altri popoli, ora invece e' un cammino di pace. In Cina arriverò con il cappellino della Ferrari, la Bandiera dell'Italia, il gonfalone della pace". Ma soprattutto l'ambasciatrice di Archeoclub D'Italia porterà all'estero il Gonfalone di Venezia, quello con il Leone di San Marco, unica bandiera che riporta la scritta "pace".

"Nello zaino ho abbigliamento, il libro di Marco Polo "il Milione", ho il telefonino satellitare, ho anche un cellulare analogico e un sistema di pannelli fotovoltaici che serviranno ad alimentare i telefonini. Mangerò frutta secca quando camminerò e sono pronta all'accoglienza. Camminerò con i colori della pace ed il Tricolore, con la bandiera della nostra Italia. Porterò con me Venezia ma anche i borghi, l'Appennino, le Alpi, la Riviera Romagnola, la Costiera Amalfitana, i Parchi Nazionali, i Geoparchi, i Parchi archeologici, le città d'arte" ha poi aggiunto.

La 72enne, camminatrice di lunga tradizione, sarà la prima donna al mondo a partire da Venezia per raggiungere a piedi Pechino percorrendo la Via della Seta in epoca contemporanea.

Secondo il programma arriverà in Cina non prima del dicembre del 2025, a 75 anni compiuti, e dopo avere attraversato Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Iran, Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia e infine Cina.