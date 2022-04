Il caso della relazione tra la preside e lo studente si è risolto in un nulla di fatto

AGI - Terminata l'ispezione in un liceo di Roma per la vicenda relativa a una presunta relazione tra la preside e uno studente di 19 anni, ne è emerso che non c'è stata nessuna violazione al codice disciplinare. Lo rende noto l'Ufficio scolastico regionale del Lazio.

"Questo ufficio - si legge nel comunicato - ha recentemente avviato una ispezione amministrativa presso il Liceo classico , a tutela di tutta la comunità scolastica e per verificare le segnalazioni alle quali la stampa nazionale ha dato ampio risalto. L'ispezione, ora terminata, non ha accertato violazioni del codice disciplinare, per cui questo Ufficio non avvierà procedimenti né adotterà provvedimenti disciplinari".