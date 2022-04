E' morta l'attrice Ludovica Bargellini

AGI - E' l'attrice e costumista pistoiese Ludovica Bargellini la vittima dell'incidente avvenuto questa notte all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Grotta Perfetta, a Roma. La donna è morta pochi minuti dopo l'arrivo in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Stava guidando la sua Lancia Y quando, forse a causa di un colpo di sonno, è andata a sbattere contro un muro.