E' morto Valerio Evangelisti, il re del fantasy italiano

AGI - E' morto, a Bologna, lo scrittore Valerio Evangelisti, autore di horror e fantasy. Aveva 69 anni. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è 'Potere al Popolo', formazione nella quale militava e per la quale era stato candidato al consiglio comunale bolognese alle ultime elezioni.

"Valerio se n'è andato. Avremo modo di ricordarti, di scrivere di te, di raccontare l'avvenire che ci hai fatto assaporare. Per ora ti ringraziamo, per la fiducia e il sostegno che non ci hai fatto mancare mai, e ti salutiamo con amore. Si è partigiani fino alla fine". Evangelisti era uno dei piu' noti scrittori italiani contemporanei di fantascienza, fantasy e horror, che mescola nelle sue opere. Era conosciuto per il ciclo di romanzi dell'inquisitore Nicolas Eymerich e per la trilogia di Nostradamus, divenuti bestseller.