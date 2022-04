Ustioni sul 50% del corpo dopo una sfida su TikTok, 14enne in terapia intensiva

AGI - Sarebbe una sfida di TikTok la causa di un grave incidente che ha visto un quattordicenne di Arezzo rimanere ustionato per partecipare ad una challenge che prevede l'uso di alcol e fiammiferi. Tutto è avvenuto nel giardino dell'abitazione, poi la situazione sarebbe sfuggita di mano al minorenne che è stato avvolto dalle fiamme. I genitori non erano in casa. Il ragazzo è stato portato immediatamente all'ospedale Meyer di Firenze e sottoposto ad auto trapianto di pelle e si trova in terapia intensiva in coma farmacologico. Non è in pericolo di vita, ma il 50% del suo corpo presenta ustioni.