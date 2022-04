Traffico intenso al Brennero per l'arrivo dei turisti stranieri

AGI - Traffico molto intenso già da alcune ore sulla carreggiata sud dell'autostrada 'A22 del Brennero' per l'arrivo dei turisti stranieri. La maggior parte dei vacanzieri proviene dalla Germania. La settimana di Pasqua come da tradizione per il turista tedesco è l'antipasto delle vacanze estive. Luoghi preferiti, il lago di Caldaro e a scendere il lago di Garda, le località della Laguna Veneta e la Riviera Adriatica.

Il maggior numero dei vacanzieri soggiorna nei campeggi. Alcune strutture ricettive, quali agriturismo, dell'Oltradige, quindi lago di Caldaro, registrano il tutto esaurito. Sull'importante arteria autostradale che collega il centro Europa con l'Italia si registra traffico intenso tra Chiusa in Alto Adige e Affi, il casello che serve le località del lago di Garda meridionale.

Una coda di 4 chilometri si è formata a Modena, sempre in direzione sud, tra Carpi e l'allacciamento con l'A1. Traffico sostenuto con code nelle vallate dell'Alto Adige dove in queste ore stanno arrivando vacanzieri sia stranieri ma anche italiani. Code in direzione Merano sia sulla strada statale 38 della Val Venosta che sulla Ss44 della Val Passiria.