La Sapienza è prima tra le Università statali per la ricerca 

AGI - La Sapienza è al primo posto in classifica tra le università statali per quanta riguarda la quantità e la qualità della ricerca di tutto il personale afferente all'istituzione, seguita dall'Università di Bologna e dalla Federico II di Napoli. E' quanto afferma l'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che ha presentato oggi il Rapporto di valutazione sulla qualità della ricerca nel periodo 2015-2019.

Per le università non statali, la Cattolica di Milano è la numero uno, anche per quanto riguarda il profilo dei dottori di ricerca che sono diventati ricercatori. Seguono la Bocconi e l'università di Bolzano.