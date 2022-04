In Italia 64.951 casi Covid e 149 decessi, la positività è stabile al 14,8%

Sono 64.951 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 62.037 di ieri e, soprattutto, in leggera discesa rispetto ai 69.596 casi di giovedì scorso. I tamponi processati sono 438.375 (ieri 419.995) con un tasso di positività che rimane stabile al 14,8%.I decessi sono 149 (ieri 155): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 161.336.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 29 in meno (ieri -14), con 35 ingressi del giorno, e scendono così a 420 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 91 in meno (ieri -41), 10.075 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute