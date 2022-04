Una tredicenne è stata picchiata dai compagni di classe ed è finita in ospedale ad Anzio

Fabrizio Venerdini aveva 15 anni quando è diventato bersaglio degli insulti dei compagni in una scuola di Sassari. Vittima di insulti perché sovrappeso e omosessuale, aveva lasciato gli studi per sfuggire a quei tormenti. All'AGI racconta come adesso la sua esperienza possa essere utile ai professori per aiutarli a proteggere gli alunni bullizzati