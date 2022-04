Un ex avvocato si è messo a sparare in strada contro delle foto porno

AGI - Sparava dalla finestra di casa con un fucile a pallini cercando di centrare delle foto pornografiche che aveva in precedenza attaccato sopra delle auto in sosta. È quanto ha fatto lo scorso venerdì un ex avvocato di 51 anni rischiando di colpire alcuni passanti che camminavano nelle vicinanze della sua abitazione. Alcuni dei pallini hanno invece rotto finestre e ammaccato diverse macchine. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Monforte Vittoria e denunciato per tentate lesioni e danneggiamento.