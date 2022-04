In Italia 62.037 casi Covid e 155 morti, la positività scende al 14,8%

AGI - Sono 62.037 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 83.643 di ieri e, soprattutto, in leggera discesa rispetto ai 69.278 casi di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 419.995 (ieri 563.018) con un tasso di positività che scende dal 14,9% al 14,8%.

I decessi sono 155 (ieri 169): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 161.187. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (ieri -3), con 42 ingressi del giorno, e scendono così a 449 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 41 in meno (ieri -49), 10.166 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 8.723 contagi, seguita da Veneto (+6.978), Lazio (+6.625), Campania (+6.279 ) e Emilia Romagna (+5.472). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.467.395.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 63.318 (ieri 87.904) per un totale che sale a 14.078.350. Gli attualmente positivi scendono ancora, 887 in meno (ieri -4.017), 1.227.858 in tutto. Di questi, 1.217.243 sono in isolamento domiciliare.