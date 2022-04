Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso durante una lite in un luna park di Torre del Greco

AGI - Un ragazzo di diciott'anni è stato ucciso e un altro è stato ferito ed è in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita, durante una lite in un in un'area adibita a luna park all'interno di un parcheggio di Torre del Greco, nel Napoletano.

La polizia indaga su quanto accaduto ieri notte in via Leopardi dove probabilmente sono venuti a diverbio due gruppi di persone. Giovanni Guarino, appena maggiorenne e incensurato, è arrivato all'ospedale Maresca cadavere dopo essere stato colpito da sette coltellate. Sempre nello stesso ospedale ricoverato anche l'altro ragazzo.

Parenti e amici delle due vittime si sono precipitati nel nosocomio e hanno rotto quattro pannellature di vetro e fatto un buco in una parete di cartongesso per avere notizie dei due feriti. Il fatto è accaduto intorno alle 22:50, e agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona e sentendo presenti per ricostruire la dinamica della lite e del ferimento mortale.

In un altro episodio, verso le 22 i carabinieri sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo del quartiere di Fuorigrotta dove poco prima si era presentato un ragazzo di 21 anni incensurato con ferite da punta e taglio. Da una prima ricostruzione, la vittima era in un locale di via Coroglio è stata aggredita da alcuni suoi coetanei che non conosceva dopo aver avuto una discussione per futili motivi. Il ventunenne è stato dimesso e giudicato guaribile in 21 giorni per una ferita da punta e taglio avambraccio sinistro e regione lombare sinistra, ferite da punta multiple coscia sinistra.