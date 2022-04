Un morto e tre feriti per la valanga nel Cunesse

AGI - Una vittima e tre feriti lievi. È il bilancio della valanga che si è abbattuta stamattina in Valle Maira, nel comune di Acceglio, in provincia di Cuneo. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13 dai superstiti della comitiva composta da quattro scialpinisti, uno dei quali completamente sepolto dalla neve e tratto in salvo dai compagni. Per un altro, rimasto semisepolto, non c'è stato nulla da fare a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di Elisoccorso, con l'equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del alpino, che ha proseguito le operazioni di rianimazione finché è stato constatato il decesso. La salma è stata trasportata a valle e consegnata ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.