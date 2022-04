Un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver messo incinta la compagna 14enne

AGI - Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Lecce dagli agenti delle volanti della questura, dopo un violento litigio con una ragazza di 14 anni, con cui ha un rapporto da più di un anno, incinta di alcuni mesi. L'intervento della Polizia è stato chiesto da alcuni residenti, preoccupati dalle urla tra i due e dall'evidente differenza d'età.

Uno dei poliziotti intervenuti, colpito dal 26enne, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, ne avrà per sette giorni. La coppia, che secondo quanto emerso dalle prime indagini stava litigando a causa dello stato interessante della ragazzina, è stata condotta in questura dove sono stati convocati anche i genitori della minore. Il 26enne, su disposizione della procura dei minori e della procura ordinaria, è indagato per violenza sessuale aggravata.