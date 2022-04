Un'associazione ha chiesto a Toni Capuzzo di restituire un premio per "frasi pro-Putin"  

AGI – L’ inviato di guerra Tony Capuozzo è pronto a restituire il ‘Premio Ischia’, uno dei più prestigiosi riconoscimenti giornalistici, che un’associazione culturale dell’isola ha chiesto di revocargli “per le gratuite e surreali dichiarazioni, sulla falsariga dei comunicati del Cremlino, rese, dall’ex vicedirettore del TG5 nella serata del 4 aprile 2022, alla trasmissione televisiva, di Rete 4, ‘Quarta Repubblica’, tese a ingenerare dubbi sulla strage di Bucha”.

Capuozzo vinse il premio nel 2011. “Sono pronto a restituirlo. Datemi il tempo di ritrovarlo. DHL va bene? Chiedo solo una piccola rettifica: non erano frasi pro Putin. Pro ricerca della verità piuttosto” ha scritto sul suo profilo Facebook Capuozzo.

Più di 8mila i like al suo pensiero da persone che solidarizzano con lui e ne elogiano le doti professionali e umane.

“Le sue affermazioni – si legge nella nota dell’associazione Pas Pronatura, che noin è coinvolta nell'organizzazione del premio, creano imbarazzo e sconcerto per la categoria dei giornalisti e costituiscono un messaggio devastante per le giovani generazioni, che vedevano in Capuozzo un modello di riferimento di alta credibilita”.