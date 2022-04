Resta incastrato nella fresa del trattore del padre, morto un bambino di due anni

AGI - Un bambino di due anni è stato ucciso dal trattore del padre in un incidente. È successo a Casalnuovo, nel Napoletano. A intervenire, personale sanitario del 118 e i carabinieri. In via Casaera, mentre un uomo di 36 anni era impegnato in lavori in un fondo agricolo adiacente casa sua, il piccolo è rimasto incastrato in una fresa meccanica del mezzo utilizzato. La salma del bambino è stata sequestrata ed è stata trasferita al II policlinico di Napoli per l'autopsia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini in corso per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità.