Data alle fiamme la villa di un oligarca filo-Putin sul lago di Como

AGI – Non ha provocato quasi nessun danno ma appare significativo per il sentimento anti russo che porta con sé il raid incendiario ai danni della villa di Menaggio, sul lago di Como, dell’oligarca e conduttore televisivo Vladimir Solovyev.

Un “atto dimostrativo”, così lo ha definito Michele Spaggiari, il sindaco della località lacustre molto amata anche dai turisti russi, perché sono stati bruciati solo degli pneumatici all’interno della residenza che, di fatto, in questo momento è in ristrutturazione e quindi è vuota. “E’ rimasto giusto un po’ di nero sul cemento”, spiega all’AGI il primo cittadino che attribuisce alla guerra l’improvvisa popolarità nel suo paese del giornalista della tv russa Rossija 1, dopo che è stato disposto il congelamento di questa e di un’altra villa sul lago, a Pianello, nell’ambito delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina.

Il valore delle due proprietà si aggira sugli otto milioni.

Il sindaco riferisce che “ha acquistato l’immobile cinque anni fa ma fino a un mese fa la maggior parte dei miei concittadini non sapeva chi fosse e delle sue simpatie per Putin. Si camuffava tra i turisti, non può certo essere paragonabile come popolarità a un George Clooney. Sappiamo giusto che andava a fare acquisti in qualche negozio. L’ultima volta, che io sappia, è venuto l’estate scorsa”.

Moscovita di 58 anni, aveva chiarito la sua posizione sul conflitto il 31 marzo scorso, ospite a ‘Diritto e Rovescio’ su Rete 4. “Biden può chiamare Putin come crede, non ce ne frega niente. Zelensky è l’assassino. Le ville sul lago le ho pagate. Controllate e verificate tutti i soldi che ho speso. Le sanzioni sono contro la legge, sono un furto”.

Sul blitz, segnalato ai vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 6 e 30 da un cittadino, indagano la Procura e i carabinieri di Como.