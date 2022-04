Weekend invernale all'insegna del maltempo, allerta gialla in 7 regioni

AGI - Primo weekend di aprile all'insegna del maltempo e del ritorno dell'inverno sull'Italia con piogge, temporali, vento di burrasca e nevicate anche a bassa quota. Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e in sette regioni è stata estesa l'allerta gialla. Le temperature sono in calo in tutta la penisola, in particolare in alcune aree del Centro.

Precipitazioni intense sono previste sulla Campania meridionale e i settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. Temporali in arrivo anche su Liguria di Levante, Alta Toscana, Lazio centro-meridionale, Sardegna, resto di Campania e Basilicata occidentale, Calabria tirrenica centrale, Alpi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi da deboli a moderati.

Possibili nevicate al di sopra dei 600-800 metri su regioni settentrionali, Sardegna e su tutte le regioni tirreniche e le zone interne del Centro-Sud peninsulare, in locale abbassamento fino a 400m al Centro e sulla Sardegna, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti sulle Alpi orientali. Venti forti soffieranno su Sardegna, Sicilia, Liguria e zone tirreniche.