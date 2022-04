Sarà un weekend di freddo, temporali e persino neve a bassa quota

AGI - Arriva un Ciclone Polare con la formazione di una profonda Genoa Low, una bassa pressione centrata sul Mar Ligure. Lo conferma ilMeteo.it spiegando che questa configurazione causerà un sensibile calo delle temperature, temporali, grandinate e nevicate fino a quote di bassa collina. La fase peggiore dovrebbe essere tra la serata odierna e il tardo pomeriggio di domani.

Da domenica lentamente i fenomeni diventeranno più isolati, il freddo invece resterà fino a martedì con possibili gelate tardive in pianura, pericolose per l'agricoltura dopo la calda Primavera delle ultime 2 settimane.

Secondo ilMeteo.it il ritorno dell'inverno durerà almeno 4-5 giorni.

Venerdì 1

Al nord: coperto con piogge, neve oltre 1000 metri in calo serale fino a quote di bassa collina. Al centro: maltempo su Sardegna e Tirreniche con neve in montagna, quota in calo fino ai 900 metri in serata. Al sud: piogge diffuse soprattutto su Campania e Calabria.

Sabato 2

Al nord: variabile con neve a quote di bassa collina, freddo. Al centro: maltempo su Sardegna e Tirreniche con neve fino ai 300 metri. Al sud: maltempo su Campania, Basilicata, Calabria, neve a 6-700 metri.

Domenica 3

Al nord: qualche pioggia in Liguria. Al centro: qualche rovescio sparso sui settori adriatici. Al sud: piogge sul Basso Tirreno poi miglioramento. Tendenza. il tempo continuerà a rimanere freddo specie al mattino, la prima proiezione per la nuova settimana indica il graduale ritorno della primavera da martedì.