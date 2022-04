In Italia 74.350 nuovi casi Covid, il tasso di positività al 14,4%

AGI - Continua la fase di plateau della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 74.350 contro i 73.195 precedenti ma soprattutto i 75.616 di venerdì scorso, con un -2% su base settimanale.

I tamponi processati sono 514.823 (ieri 486.813) con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,4%.

I decessi sono 154 (ieri 159): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 159.537. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In crescita le terapie intensive, 8 in più (ieri -13) con 47 ingressi del giorno, e sono 476, così come anche i ricoveri ordinari, 83 in più (ieri +27), 9.981 in tutto.

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia (9.053), seguita da Lazio (8.460), Campania (7.903), Veneto (7.333) e Puglia (6.872). I casi totali salgono a 14.719.394.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 82.443 (ieri 79.977) per un totale che sale a 13.288.370.

Gli attualmente positivi sono 5.557 in meno (ieri -5.772) scendendo a 1.271.487. Di questi, 1.261.030 sono in isolamento domiciliare.