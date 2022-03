Angelina Jolie ha fatto visita all'ospedale Bambino Gesù

AGI - L'attrice Angelina Jolie ha fatto visita ieri all'ospedale Bambino Gesù per incontrare i bambini ucraini arrivati in Italia a causa del conflitto, i medici e gli infermieri che si prendono cura di loro. Ne dà notizia l'ospedale con un post pubblicato su Facebook. "Sto pregando per la fine della guerra - ha detto l'attrice -questo è l'unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dalle zone del conflitto. E' orribile vedere bambini che ne pagano il prezzo, in vite perse, salute danneggiata e traumi".