Oggi 73.195 nuovi casi di Covid, 159 morti e tasso positività al 15%

AGI - Continua la fase di plateau della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 73.195 contro i 77.621 di ieri ma soprattutto gli 81.811 di giovedì scorso con un -11% su base settimanale. I amponi processati sono 486.813 (ieri 524.899) con un tasso di positività che sale dal 14,8% al 15%. I decessi sono 159 (ieri 170): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 159.383.

In calo ancora le terapie intensive, 13 in meno (ieri -6) con 46 ingressi del giorno, e sono 468, mentre prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, 27 in più (ieri +131), 9.898 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 9.256 contagi, seguita da Lombardia (+9.141), Campania (+8.393), Veneto (+7.720) e Puglia (+7.129). I casi totali salgono a 14.642.354.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 79.977 (ieri 55.303) per un totale che sale a 13.205.927. Gli attualmente positivi tornano a calare dopo diversi giorni di aumento, 5.772 in meno (ieri +15.938) scendendo a 1.277.044. Di questi, 1.266.678 pazienti sono in isolamento domiciliare.