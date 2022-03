Una donna ha ricattato l'ex amante sessantenne con una chat eroitca

AGI - Una chat erotica tra ex diventa strumento di estorsione. Accade a Casamicciola terme, comune nell'isola di Ischia. Hanno poco meno di 60 anni i due protagonisti della storia, e hanno avuto in passato una relazione sentimentale per poi lasciarsi.

L'uomo però era sposato e la relazione era rimasta riservata. Tuttavia la donna, 54 anni e incensurata, era consapevole che l'ex aveva molto da perdere se il legame fosse diventato pubblico e ha conservato con cura la loro chat con messaggi erotici, fino a quando non ha deciso di ricattare l'uomo.

Se non le avesse consegnato 15 mila euro in più rate, quei messaggi, quelle foto e quei video sarebbero andati in rete, con lo scandalo conseguente in una isola in cui tutti conoscono tutti.

La vittima, 57 anni, aveva già consegnato 700 euro alla sua ex amante; ma le minacce sono andate avanti così come le richieste di denaro, e l'uomo è crollato. Ha così raccontato tutto ai carabinieri che hanno preparato prima la 'trappola' e poi hanno bloccato la donna a Lacco Ameno dopo che l'uomo le aveva consegnato 300 euro in contanti. L'arrestata è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per estorsione continuata.