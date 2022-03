>

Precipita per 200 metri in un crepaccio sul Terminillo, muore un 42enne romano

L'uomo stava passeggiando con un amico quando, per cause ancora da accertare, è improvvisamente precipitato in un crepaccio in prossimità della cresta del Monte Elefante, nel territorio del Comune di Micigliano, cadendo per circa 200 metri e sbattendo più volte contro le rocce