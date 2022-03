La camelia italiana conquista il mondo, a Verbania una mostra e un congresso

AGI - Migliaia di visitatori da tutto il mondo per la 54esima Mostra della Camelia a Verbania con oltre settecento persone che hanno partecipato alle visite guidate e ai tour in motoscafo. Un avvio molto positivo per la stagione turistica del capoluogo del lago Maggiore che ha visto la presenza di persone provenienti non solo dall'Italia ma anche da numerosi stranieri come i rappresentanti della delegazione tedesca dell’International Camellia Society e gruppi di 'cameliofili' francesi e inglesi.

Tra i visitatori, anche l’ambasciatore di Taiwan Andrea Sing-Ti Lee che domenica ha apprezzato le 200 varietà di camelie esposte a Villa Giulia. “E’ stato – ha commentato il sindaco Silvia Marchionini - un weekend di relax e occasione di scoperta, o riscoperta, dello straordinario patrimonio botanico del nostro territorio per migliaia di turisti e residenti”.

Soddisfazione anche da parte dei floricoltori presenti alla mostra mercato allestita nel parco di Villa Giulia. Quest’anno – spiegano gli imprenditori del settore - gli acquisti si sono orientati sulle camelie dalle tonalità screziate come le varietà “General Coletti” e “Oki No-nami”. Il sindaco Silvia Marchionini durante la cerimonia di inaugurazione ha anticipato che Verbania “nel 2023 ospiterà il congresso mondiale dell’International Camellia Society che porterà sul lago oltre 300 congressisti provenienti da tutto il mondo. Un’occasione per tutti gli operatori economici per presentare a un pubblico internazionale la nostra Città giardino”.