Weekend all'insegna dello Scirocco, ancora sabbia dal deserto

AGI - Fine settimana nuvoloso, con qualche pioggia confinata ancora una volta solo al Sud e su parte del Centro. Secondo la redazione del sito www.iLMeteo.it, le piogge saranno concentrate, in particolare nella giornata di domani, tra Sud e medio adriatico, mentre sul resto della penisola avremo soltanto delle velature.

Il ciclone magrebino spingerà forti venti di Scirocco verso le Isole Maggiori e causerà nuovamente un abbondante trasporto di sabbia dal deserto del Sahara: dove ci saranno delle precipitazioni e avremo ancora una volta il fenomeno della pioggia rossa.

Precipitazioni attese per fine mese: perturbazioni dall'Oceano Atlantico potrebbero raggiungere tutta l'Italia per più giorni.

Nel dettaglio:

- Sabato 26. Al Nord: soleggiato salvo velature in Liguria. Al Centro: inizialmente velato poi più nuvoloso, occasionali, ma rari piovaschi in Sardegna. Al Sud: nubi in graduale aumento.

- Domenica 27. Al Nord: parzialmente nuvoloso a sud del Po, bello altrove. Al Centro: velato a tratti nuvoloso, possibili piovaschi tra Abruzzo e Molise. Al Sud: nuvoloso con piogge sparse.

- Lunedì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: variabile con qualche piovasco residuo tra Abruzzo e Molise. Al Sud: variabile con qualche piovasco residuo poi migliora.

Tendenza.

Da metà settimana possibile ritorno delle piogge al nord, con qualche nevicata in calo fino ai 1500 metri.