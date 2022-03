Si scontrano un bus e un'auto a Roma, morto il conducente della Volkswagen Scirocco

AGI - Incidente stradale mortale questa mattina alle 5 in via dei Castani, all'incrocio con via dei Faggi, nella periferia romana di Centocelle. A scontrarsi un bus Atac e un'autovettura. A perdere la vita il conducente della vettura, mentre il bus, alimentato a metano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, le quali hanno danneggiato anche autovetture parcheggiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia.

A scontrarsi, una Volkswagen Scirocco e un bus Atac della linea N5. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunte diverse pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la zona, avviando i primi accertamenti.

A seguito dello spegnimento delle fiamme, all'interno dell'auto, è stato ritrovato un corpo carbonizzato, mentre è stato medicato sul posto il conducente del bus. Non risultano altri feriti. A seguito del rogo sono stati rilevati danni su alcune vetrine di attività commerciali, pali dell'illuminazione pubblica e tranciati i cavi tranviari. Danneggiati anche 7 veicoli in sosta. Sul caso le indagini in carico al IV Gruppo Tiburtino che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per risalire all'identità della vittima.