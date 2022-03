Covid: 73.357 nuovi casi e 118 morti. La positività scende al 14,5%

AGI - Ancora segnali di calo per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 73.357, contro i 75.616 di venerdì ma soprattutto i 74.024 di sabato scorso: per il secondo giorno di fila i contagi sono leggermene inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, segno che potrebbe essere stato raggiunto e appena superato il picco di questo colpo di coda di marzo.

I tamponi processati sono 504.185 (venerdì 503.973), con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,5%. I decessi sono 118 (venerdì 146): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 158.700.

Le terapie intensive tornano ad aumentare, 5 in più (venerdì invariate) con 45 ingressi del giorno, e salgono a 452, così come i ricoveri ordinari, che crescono di 29 unità (venerdì -35), 9.023 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.