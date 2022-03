Scomparse due sedicenni a Lecce, in corso le ricerche 

AGI - Allarme a Lecce per la scomparsa di due ragazze adolescenti di 16 anni di cui non si hanno notizie da due giorni. Le forze dell'ordine, dopo la riunione della task force delicata, hanno avviato l'attività di ricerca già ieri, dopo che le famiglie interessate hanno denunciato la scomparsa. Rita Vittoria, 16 anni originaria di Brindisi e ospite di una struttura salentina, è stata vista, alle 18 di martedì in centro a Lecce. La ragazza indossava pantaloni di jeans e felpa di colore rosso. Ha carnagione olivastra e capelli di colore castano scuro, taglio corto.

Si cerca anche Alessandra, di Ugento, anche lei 16 anni bionda, occhi verdi, alta un metro e sessanta. Vestiva di nero quando è scomparsa dall'abitazione in cui vive con i suoi genitori, non ha telefono cellulare. Il suo caso è stato trattato ieri dalla trasmissione "Chi l'ha visto". Le forze dell'ordine chiedono la massima collaborazione a chiunque possa averla vista, invitando a contattare i numeri di emergenza.