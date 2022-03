rubati 200 pali di sostegno nel vitigno di al bano a cellino san marco

AGI - Ladri in azione nelle campagne del brindisino, colpiscono nella tenuta del cantante Al Bano Carrisi alla periferia di Cellino San Marco (Ne). Ignoti la scorsa notte hanno fatto ingresso in un appezzamento di terreno dell'artista, coltivato a vigneto. Divelti e portati via 200 pali utilizzati come tutori delle piante di vite per il valore di 4 mila euro. Sul posto i carabinieri. Si tratta dell'ultimo furto messo a segno nelle campagne di Cellino, altri episodi analoghi ai danni di altri viticoltori si sono registrati nei giorni scorsi.