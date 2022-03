Anonymous ha hackerato la Nestlé, prelevati 10 giga di dati, di e-mail e password dei clienti

AGI - Anonymous ha pubblicato il database della più grande azienda alimentare del mondo, Nestlé. Sono stati prelevati 10 giga di dati, di e-mail, password, clienti aziendali Nestlé, insieme a un campione di dati di più di 50.000 clienti business. L'azione, rivendicata dal collettivo di hacker su Twitter con l'hashtag #BoycottNestle, è arrivata allo scadere delle 48 ore che il collettivo aveva dato alla società per lasciare la Russia di Vladimir Putin dopo l'invasione dell'Ucraina cominciata il 24 febbraio scorso.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj