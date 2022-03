Il tasso di positività al Covid è oltre il 15%

AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid sono stati 79.895 a fronte dei 72.568 di mercoledì: giovedì scorso i casi erano stati 54.230, per cui l'incremento su base settimanale è del 47%.

I tamponi processati sono 529.882 (mercoledì 490.711), con un tasso di positività che passa dal 14,8 al 15,1%. I decessi sono 128 (mercoledì 137): le vittime totali dall'inizio della pandemia diventano 157.442 In calo le terapie intensive, 4 in meno - con 51 ingressi del giorno a fronte dei 31 di mercoledì - per un totale di 473; diminuiscono anche i ricoveri ordinari, di 13 unità, 8.397 in tutto.

La regione con il maggior numero di casi è sempre il Lazio con 9.504, seguita da Lombardia (8.670), Puglia (8.559), Campania (8.370) e Veneto (6.829). I casi totali salgono a 13.645.834. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 48.190 per un totale che sale a 12.400.175. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 34.050 in più (1.088.217 in tutto); di questi, 1.079.347 sono in isolamento domiciliare.