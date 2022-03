Il Salone del Mobile torna in versione 'tradizionale' e punta sulla sostenibilità

AGI - Celebra 60 anni di creatività e bellezza e torna a occupare l'intero polo fieristico a Rho, con una edizione tutta in presenza, che punta alla transizione ecologica. Quasi 200.000 mq di superficie netta espositiva e quasi 2.100 espositori, di cui 600 designer del SaloneSatellite, con un 25% di aziende estere. Si presenta così, nella sua versione 'tradizionale', il Salone del Mobile 2022. Dopo due anni di pandemia, un Salone saltato nel 2020 e un Supersalone nel 2021, la kermesse internazionale del design riparte, dal 7 al 12 giugno.

"Non sono tempi semplici ma vanno vissuti con ottimismo e fiducia" ha detto in conferenza stampa al Teatro Lirico, questa mattina, la presidente Maria Porro. "C’è grande voglia di celebrare questa 60* edizione, senza ignorare cosa sta accadendo con la guerra in Ucraina - ha aggiunto -. Il Salone e la cultura sono costruttori di ponti". Da parte delle aziende, ha spiegato, c'è tutto l'impegno a "dar vita a un evento che riflette l’impegno verso la transizione ecologica del sistema arredo" ponendosi come obiettivo il benessere dell’ambiente e delle persone.

Proprio per questo si è investito in Design with future, il grande progetto curato dall’architetto Mario Cucinella, che ragiona sui temi dell’economia circolare e del riuso, partendo dall’idea che la città sia la possibile “riserva” del futuro. "Vogliamo raccontare - ha spiegato Cucinella - attraverso un'installazione, quale potrebbe essere un modello di sviluppo del pianeta, che ci sta dicendo che le risorse stanno finendo". Si tratta di una 'mostra' che aiuta a capire che "si possono usare materie prime che vengono da filiere naturali, come accade per i pannelli fatti di squame di pesce, di cotone o di argilla, e che ci aiutano a considerare la natura come una vera risorsa".

L'importanza delle materie prime è un argomento ancora più attuale in questo periodo difficile per il conflitto. Che insieme al caro energia rischia di frenare la ripresa economica nel 2022, come ha osservato il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin. I dati preconsuntivi elaborati dal loro Centro Studi rilevano un andamento particolarmente positivo per il macro sistema arredamento e illuminazione, che chiude il 2021 con un +11% rispetto al 2019, per un valore complessivo di fatturato pari a oltre 26 miliardi di euro.

L'altra certezza che porta con se' questo conflitto è che mancheranno gli espositori e i compratori russi, oltre a quelli cinesi. Una grossa fetta.

Per il sindaco Beppe Sala "bisognerà puntare sugli europei, sugli americani, e poi vedremo. L'importante è fare un'edizione del Fuorisalone viva, che si apra a tutti gli spazi possibili, per trovare in questo connubio tra Salone e Fuorisalone il giusto mix".

Il legame forte del Salone del Mobile con la città verrà suggellato anche con un progetto ad hoc: la Scatola magica, un’installazione cinematografica a cura di Davide Rampello a Palazzo Reale: dal 7 giugno nella Sala delle Cariatidi saranno proiettati 11 film d’autore a partire da altrettante parole-chiave che rappresentano i simboli della manifestazione, in una serie di cortometraggi realizzati da nomi come Francesca Archibugi, Pappi Corsicato, Daniele Ciprì o Donato Carrisi.

Le celebrazioni per il sessantesimo anniversario, rappresentate da sei manifesti firmati dall’illustratore Emiliano Ponzi, inizieranno con il grande concerto di apertura della kermesse (il 5 su invito) che si terrà nel tempio della musica, il Teatro alla Scala, con l'esibizione dell’Orchestra Filarmonica diretta dal maestro Lorenzo Viotti e sarà seguito da un balletto che vedrà come protagonista l'etoile Roberto Bolle.