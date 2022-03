La circolare dell'Esercito sul 'warfighting' e la guerra in Ucraina

AGI - "Porre particolare attenzione nel valutare le domande di "congedo anticipato", "in quanto in un momento caratterizzato dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche, deve essere effettuato ogni possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili".

È un passo della lettera che il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Bruno Pisciotta, ha inviato ai comandi di vertice su personale, addestramento, impiego e sistemi d'arma in vista delle evoluzioni sullo scacchiere internazionale, "a seguito dei noti eventi" e "con effetto immediato".

Nella circolare si precisa che "il personale in ferma prefissata dovrà alimentare prioritariamente i reparti che esprimono unità in prontezza nei prossimi due anni e che tutte le unità in prontezza devono essere alimentate al 100% con personale ready to move, senze vincoli di impiego operativo, anche ricorrendo all'istituto del 'comando'. Tale linea d'azione rappresenta una priorità".

"Tutte le attività addestrative, anche quelle dei minori livelli ordinativi, dovranno essere orientate al warfighting. In merito, viene disposto il rinvio di tutte le esercitazioni che non siano specificamente indirizzate al mantenimento delle capacità operative rivolte alla prima e seconda missione. Ciascun reggimento di artiglieria deve essere addestrato a operare sia nel ruolo di supporto diretto che in quello di supporto generale".

E ancora: "Si rende necessario valutare la possibilità di affiliazione addestrativa/operativa dei battaglioni delle trasmissioni alle Grandi Unità. Occorre garantire maggiore omogeneità delle forze che contribuiscono alla condotta di operazioni, evitando per quanto possibile il frazionamento delle unità. Devono porsi in essere le attività necessarie ad accelerare la disponibilità operativa del 52 reggimento artiglieria 'Torino', dando priorità alle batterie semoventi, anche utilizzando le potenzialità formative/addestrative dell'8 rgt.art.ter. Pasubio".

Quanto ai sistemi d'arma, la circolare del generale Pisciotta raccomanda di "provvedere affinché siano raggiunti e mantenuti i massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri (con focus sulle piattaforme dotate di sistemi di autodifesa) e i sistemi d'arma dell'artiglieria".