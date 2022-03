Quattro albanesei sono stati arrestati per terrorismo a Bari e Cuneo

AGI - Quattro albanesi sono stati arrestati in provincia di Bari e di Cuneo, per reati connessi al terrorismo internazionale. La Polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari, su richiesta della Dda del capoluogo pugliese, nei confronti di 4 persone, da anni residenti in Italia.