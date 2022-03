>

Dagli aerei della flotta di Stato sarà rimosso il nome di Italo Balbo

Lo ha deciso il ministero della Difesa. Gli aeromobili del 31 Stormo sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situazioni di rischio