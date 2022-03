Muore travolto da un treno mentre porta a spasso il cane

AGI - Tragedia, la notte scorsa, lungo la linea ferroviaria Pisa-La Spezia dove un uomo che stava passeggiando con il proprio cane e' morto travolto da un treno in transito nei pressi della stazione ferroviaria di Torre del Lago, fra Viareggio e Pisa. Secondo quanto riferito, la vittima - di cui non sono ancora state accertate le generalità - stava portando a spasso il proprio cane lungo i binari quando e' stato investito da un convoglio che stava transitando in quel momento lungo la linea ferroviaria.

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente per l'uomo non c'era già più nulla da fare. L'uomo non aveva con sé documenti né altri oggetti utili alla sua identificazione per cui gli agenti della Polfer intervenuti sul posto non sono ancora riusciti a risalire al suo nome e cognome. Al momento sembra escluso che la vittima possa aver deciso di togliersi la vita, mentre l'ipotesi più probabile resta quella dell'incidente.