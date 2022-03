Lei ucraina e lui russo, lite per la guerra a colpi di bottiglia

AGI - Hanno litigato per la guerra in Ucraina e l'alcol ha fatto il resto: lei, ucraina di 70 anni, lui russo di 70, si sono messi a discutere in casa davanti alla televisione. Dalle parole si è passati ai fatti e la donna ha preso una bottiglia e l'ha rotta in testa al compagno, con il quale convive da anni, provocandogli una profonda ferita alla testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno medicato il russo poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, in provincia di Ancona, dove sono gli sono stati suturati i tagli in testa e al viso, mentre la donna e' stata accompagnata dai poliziotti in questura per accertamenti.