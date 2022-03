Oggi in Italia 53.825 nuovi casi Covid e 133 morti, la positività è al 12,9%

AGI - Sono stati 53.825 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, quando ieri sono stati 53.127 e sabato scorso 39.963.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 417.777 (ieri 425.638) con un tasso di positività che sale dal 12,5 al 12,9%. I decessi sono 133 (ieri 156), le vittime totali dall'inizio della pandemia 156.782.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (ieri -18) con 40 ingressi del giorno (ieri 35) e arrivano complessivamente a 513, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 40 unità (ieri -140), per un totale di 8.234.

La regione con il maggior numero di casi è di nuovo il Lazio con 6.268, seguito da Lombardia (5.501), Puglia (5.348), Sicilia (5.335) e Campania (5.189). I casi totali arrivano a 13.323.128. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.393 (ieri 48.481) per un totale che sale a 12.180.724. Gli attualmente positivi sono 9.143 in piu' (ieri +5.324) per un totale di 985.622, di cui 976.875 in isolamento domiciliare