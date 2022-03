In Italia 53.127 nuovi casi e 156 morti. Tasso di positività al 12,5%

AGI - Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 53.127 nuovi casi di Covid a fronte dei 54.230 di ieri: venerdì scorso i casi erano stati 38.095, per cui l'incremento su base settimanale è del 39,4%. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 425.638 (ieri 453.341) con un tasso di positività che sale dal 12 al 12,5%.

I decessi sono 156 (ieri 136), le vittime totali dall'inizio della pandemia 156.649. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (come ieri) con 35 ingressi del giorno (ieri 48) e arrivano complessivamente a 527, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 140 unità (ieri -161), per un totale di 8.274.

La regione con il maggior numero di casi si conferma il Lazio con 6.052, seguito da Lombardia (5.861), Sicilia (5.497), Campania (5.001) e Puglia (4.748). I casi totali arrivano a 13.268.459. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 48.481 (ieri 85.787) per un totale che sale a 12.135.331. Gli attualmente positivi sono 5.324 in più diventando 976.479, dei quali 967.678 in isolamento domiciliare.