In Italia 54.230 nuovi casi di Covid e 136 morti, il tasso di positività su al 12%

AGI - Si conferma in salita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 54.230, contro i 48.483 precedenti, ma soprattutto erano 41.500 giovedì scorso: un aumento su base settimanale del 31%.

I tamponi processati sono 453.341 (ieri 433.961) con un tasso di positività che aumenta dall'11,2 al 12%. I decessi sono 136 (ieri 156): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 156.493.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (ieri -29) con 48 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 545, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 161 unità (ieri -201), 8.414 in tutto.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 6.136 contagi, seguita da Lombardia (+5.813), Sicilia (+5.528), Campania (+5.233) e Puglia (+4.713). I casi totali arrivano a 13.214.498.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 85.787 (ieri 59.258) per un totale che sale a 12.086.850. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 30.767 in meno (ieri -9.599) e scendono a 971.155, per la prima volta sotto il milione nel 2022.

Di questi 962.196 pazienti sono in isolamento domiciliare.