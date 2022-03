Il numero di profughi ucraini arrivato in Italia è ancora gestibile, dice Curcio

AGI - "A oggi sono 17mila i profughi arrivati dall'Ucraina in Italia, un numero attualmente ancora gestibile anche se abbiamo degli aumenti giornalieri". Lo ha detto Fabrizio Curcio ai microfoni di 'Radio anch'io'. "Stiamo lavorando su due fronti. Sul piano internazionale, fornendo aiuto ai Paesi limitrofi all'Ucraina e che hanno fatto richiesta di attivazione del meccanismo di Protezione civile. Abbiamo portato posti letto e medicine. Mercoledì consegneremo 15 tir di medicinali in Romania" ha aggiunto il capo della Protezione Civile, ai microfoni di 'Radio anch'io'. "Sul piano nazionale stiamo ragionando con prefetture, Regioni, Comuni enti del terzo settore sulle possibilità di accoglienza". Per Curcio dobbiamo puntare a "rafforzare l'esistente, il nostro Paese tende ad accogliere e quindi è dotato di strutture ordinarie e poi aumentiamo attività con il sistema di protezione civile e potenziamo anche le reti del terzo settore".