Un ventenne senza patente è stato arrestato dopo un inseguimento nel centro di Roma

AGI - Inseguimento da film nella serataq di venerdì tra piazza dei Cinquecento e via Nazionale, nel centro di Roma. Una Mercedes bianca con a bordo tre giovani per evitare un posto di blocco a piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla stazione Termini, ha tentato di investire gli agenti di polizia ed è poi fuggita. Ne è nato un inseguimento nelle vie del centro storico, tra via Nazionale e via del Tritone, che si è concluso in via della Vite. Il giovane e al volante, un 20enne, era senza patente. Per questo oltre all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è scattata per lui anche la denuncia per guida senza patente.