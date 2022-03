Auto precipita dalla sopraelevata di immissione alla Tangenziale, un morto

AGI - Incidente stradale mortale lungo la Circonvallazione Tiburtina, a Roma, dove un'auto, per cause in corso di accertamento, è precipitata dalla svincolo sopraelevato di immissione sulla Tangenziale, in prossimità del Cimitero Monumentale Verano. A perdere la vita il condudente, un uomo di 43 anni. Sul posto, oltre a personale del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Indagini in corso per stabilire la dinamica.

© AGF Tangenziale est