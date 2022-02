Oggi 40.948 nuovi casi e 193 morti, positività giù al 9,3%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 40.948, contro i 46.169 di ieri ma soprattutto i 53.662 di venerdì scorso: un calo su base settimanale del 24%, in ripresa dopo il rallentamento dei giorni scorsi. I tamponi processati sono 440.115, circa 44mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende ancora, dal 9,5% al 9,3%, ai minimi da dicembre scorso.

I decessi sono 193 (ieri 249): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 154.206.

Calano ancora le terapie intensive, 40 in meno (ieri -47) con 58 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 799, e i ricoveri ordinari, 419 in meno (ieri -402), 11.706 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.029 contagi, seguita da Lombardia (+4.599), Veneto (+3.578), Campania (+3.536) e Sicilia (+3.480). I casi totali arrivano a 12.693.320.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 65.180 (ieri 69.439) per un totale che sale a 11.363.190. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 23.304 in meno (ieri -22.195), e scendono a 1.175.924. Di questi 1.163.419 pazienti sono in isolamento domiciliare.