Una 17enne è stata accoltellata da una ragazza di 15 anni a Tor Bella Monaca

AGI. - Una ragazza di 17 anni è stata accoltellata da un'altra minorenne al termine di una lite. È successo alle 17.30 in viale Duilio Cambellotti.

La 17enne è stata trasportata dal 118 in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. La ragazzina che l'ha accoltellata è stata rintracciata e bloccata dai poliziotti del commissariato Casilino, denunciata per lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere.

La quindicenne ha aggredito e accoltellato la 17enne davanti all'oratorio della chiesa di Santa Madre del Redentore in via Duilio Gambellotti a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. La 17enne è stata soccorsa per ferite alla mano, alla clavicola e alla schiena. Si trova in ospedale, ma non in pericolo di vita.