L'insegnante picchiato dai genitori degli alunni che aveva rimproverato

AGI - Picchiato sotto casa dai familiari di alcuni alunni che aveva sgridato. La vicenda è stata denunciata da Enrico Morabito, insegnante in una scuola media di Casavatore (Napoli). Calci e pugni e minacce esplicite: "non farlo mai più.

L'uomo ha presentato un esposto ai carabinieri che indagano per risalire ai autori. Cinque uomini, come lui stesso racconta sui social, chiedevano il motivo dei rimproveri ai ragazzini.

"Da anni ho cercato di lavorare nel settore spettacolo, ma, visto il poco lavoro degli ultimi tempi, ho deciso di sfruttare la mia laurea e fare qualche supplenza su Napoli e provincia. Ho insegnato in varie scuole per brevi supplenze, ricevendo elogi da docenti, presidi e alunni per il lavoro svolto - racconta sui social - negli ultimi 4 giorni ho svolto una supplenza breve nella scuola media in zona mia. Pensavo di essere stato fortunato. Non è stato così. Ho richiamato un’intera classe, una prima media, all’ordine, dal momento che facevano chiasso disturbando di continuo la lezione".

Poi il racconto dei particolari: "Oggi pomeriggio, alle ore 16, mi hanno citofonato dei tizi dichiarandosi come miei amici. Conoscevano il codice del mio citofono e persino il mio nome. Scendo. Mi chiedono se io insegnassi alla De Curtis. Dico loro che ho svolto solo un breve supplenza, non sono docente di ruolo e ho chiesto loro chi fossero. Erano in 5. Età fra 40 e.50 anni. Pieno pomeriggio. Viso scoperto. Non mi hanno dato tempo di fare altre domande che subito mi hanno aggredito verbalmente e fisicamente".