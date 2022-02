L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato condannato a 22 mesi di carcere

AGI - Un anno e 10 mesi. È questa la condanna emessa dai giudici della Corte d'appello della Capitale per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Le accuse nei confronti dell'ex primo cittadino sono quelle di finanziamento illecito e traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell'indagine Mondo di Mezzo. I giudici di secondo grado erano stati chiamati a rideterminare la pena dopo che nel luglio scorso la Cassazione aveva assolto Alemanno dall'accusa di corruzione rinviando pero' gli atti a piazzale Clodio per ricalcolare la pena in riferimento alla vicenda dello sblocco dei pagamenti Eur Spa.